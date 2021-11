Bejaarde bewoner mishandeld bij woningoverval in buurtschap Kotten in Winterswijk

Warnsvel­der Erik Meesters levenslang gefasci­neerd door Münch-motoren: ‘Het heeft me nooit meer losgelaten’

Als Erik Meesters op jonge leeftijd een Münch Mammoet ziet, is hij meteen verkocht. De Warnsvelder (55) heeft duizenden uren gestoken in zijn boek Mit Herz und Seele, over de motoren van de Duitse constructeurs Friedel Münch en Helmut Fath. Het boek is onlangs in het Engels verschenen. ,,Je kan wel zeggen dat dit mijn levenswerk is.’’

29 november