Bejaarde fietsendief loopt in Doetinchem tegen de lamp door zendertje; tweede aanhouding in korte tijd

Video Schitteren in een uitver­kocht Gelredome, dankzij doedelzak­band uit Borculo heel dicht bij voor kinderen

12:00 Zo’n driehonderd doedelzakspelers, drummers en dansers trekken met de Highland Valley uit Borculo al jaren de hele wereld over. Ze verkochten de Gelredome in Nederland meerdere malen uit, maar ook grote poppodia in heel Europa. Na de zomer beginnen ze met een jeugdorkest, een zogenoemde Juvenile Pipe Band. Waarom zou je als kind de doedelzak pakken? Verslaggever Merten Simons neemt de proef op de som.