Bejaarde vrouw gooit door sluwe oplichterstruc geld, sieraden en pinpassen uit haar raam

Eibergse Marlon Groot Zevert exposeert in Hiltonho­tel Parijs en Düsseldorf

5 september EIBERGEN – Gasten in het Hiltonhotel in Parijs en Düsseldorf lopen deze maand langs schilderijen van Marlon Groot Zevert. Van de inwoonster van Eibergen hangen vier werken in het bekende hotel: twee in Düsseldorf en twee in Parijs.