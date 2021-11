Bekende Doesburger Rien Kok overleden: ‘Kleurrijke man en duizendpoot’

Een kleurrijk persoon en een duizendpoot waar er eigenlijk veel te weinig van zijn. Zo omschrijft CDA-raadslid Wim Robbertsen uit Doesburg de dinsdag overleden Rien Kok. ,,En bovenal een fijne vent die heel veel voor zijn stad heeft gedaan”, vult hij aan. Kok (1933) groeide hij op in de Wilhelminastraat. Deze woning werd in de Tweede wereldoorlog door brand verwoest. De familie Kok vond onderdak in een huis aan de Looijerswal, na de oorlog omgedoopt in Rooseveltsingel. ,,Na de bevrijding werd door zijn vader een winkel betrokken aan de Kerkstraat waar hij het kruideniersvak uitoefende”, meldt Cees Westhoven, een goede bekende van Kok en oud-wethouder van Doesburg.

Doesburg Binnenste Buiten

Kok was bestuurslid en later ook voorzitter van de Doesburgse Ondernemersvereniging. Hij stond aan de wieg van de grote jaarlijkse meerdaagse braderie in juli in de binnenstad, na veen aantal jaar Doesburg Binnenste Buiten genoemd.



Ook politiek was Kok erg actief. Hij was betrokken bij de totstandkoming van de plaatselijke afdeling van het CDA, waar hij later bestuurslid en enige jaren voorzitter was. In 1986 werd hij raadslid van het CDA in de Hanzestad en dat heeft hij, met enkele onderbrekingen, tot 2006 volgehouden waarvan de laatste periode als fractievoorzitter. Ook als stadsgids was Kok jarenlang actief en op 23 september 2004 werd hem het ereburgerschap van Doesburg toegekend. Bij zijn afscheid als raadslid werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.