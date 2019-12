Bekende Doetinchemse barkeeper Goemel (71) overleden

Walk Inn

De familie Van Goethem kwam van oorsprong uit Wehl. Goemel was aanvankelijk vrachtwagenchauffeur. Hij begon zijn carrière in de horeca achter de tap van de Walk Inn, een destijds bekende discotheek in Wehl. Hij verving de eigenares die zwanger was geworden. Later was Goemel - met zijn opvallende, breeduitstaande zwarte snor - niet meer weg te denken uit de Doetinchemse binnenstad. Daar was hij barkeeper bij legendarische kroegen als La Baraque (bij de Veemarkt), Trinity's Café en 't Vermaeck.

Eigen kroeg

In 2000 begon hij zijn eigen kroeg, vanzelfsprekend onder de naam Goemels, op de plek waar nu Bubbels zit. Een bruine, sfeervol ingerichte kroeg waar in de late uurtjes door menigeen op de tafels werd gedanst.



Destijds was het een leegstaand pand en was de Grutstraat nog lang niet de horecastraat die het tegenwoordig is. Goemels werd, mede door de barman, een geliefde kroeg voor de oudere jongere.



In april 2012 zag hij zich genoodzaakt het café van de hand te doen. Er was toen inmiddels alzheimer bij hem geconstateerd. In september van dat jaar belandde hij in Den Ooiman. Kort daarna moest hij ook zijn geliefde motor laten staan.