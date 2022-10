Bekende Needenaar Gerard ‘Bruin’ Geerdink overleden

MET VIDEONEEDE - Hij kende iedereen en omgekeerd. ‘Geerdink Bruin’ was zijn bijnaam, ter onderscheid van zijn broer Johan die als ‘Geerdink Groen’ te boek stond. Zijn loonwerkactiviteiten bracht hem bij landbouwers en als rioolontstoppers kwam hij overal ‘aan de straat'. Needenaar Gerard Geerdink is donderdag op 74-jarige leeftijd overleden.

De bedrijfsactiviteiten van de Geerdinks dateren al van 1935: dertien jaar vóór Gerards geboorte. Hij had het werk in de landbouw dan ook niet van een vreemde. Gerard Geerdink werd officieel in 1979 actief op het gebied van wat bij de Kamer van Koophandel toendertijd ‘overige reiniging’ werd genoemd. Later, in 1987, zou Geerdink het behalve als Loonsproeibedrijf Geerdink ook als Riooloontstopping Geerdink inschrijven.

Afscheid met colonne Vlearmoes Angels

Afgelopen december werd de onderneming officieel uitgeschreven. Gerard Geerdink leed al langere tijd aan een vorm van kanker. Eind september nam een club waar hij lid van was, solexclub Vlearmoes Angels, met een flitsactie afscheid van Gerard. De solexrijders verschenen voorafgaand aan een tourrit in colonne bij zijn huis voor een laatste groet. Dat deden ze samen met de oldtimer-Unimog die een laatste project was geweest van Gerard Geerdink.

Ruim een jaar geleden, in september 2021, maakte de Needse filmer Ton Kraaijenvanger nog een videoportret van Geerdink. Daarin vertelde hij onder meer over zijn familie maar ook over de techniek waarvan hij een liefhebber was, en over Solexen en Unimogs.

‘In ieder leven blijft er wat te wensen over, maar alles overziend ben ik best tevreden’, wordt Geerdink in de overlijdensadvertentie van zijn naaste familie afgelopen zaterdag in Tubantia aangehaald. In een tweede advertentie van familieleden staat hij op de foto in zijn bekende oranje jas naast zijn ‘werkmobiel'. Maandagavond is het afscheid van de bekende Needenaar; woensdag wordt hij in besloten kring gecremeerd.