Bekijk hier de antwoorden van de Achterhoekse Nieuwsquiz, aantal vaten bier én Goemel bleken de hersenbrekers

DOETINCHEM - Hoeveel vaten bier gingen er door rondom de wedstrijd RKZVC-Longa'30 in Zieuwent, eerder dit jaar? De vraag bleek een van de hersenbrekers van de Achterhoekse Nieuwsquiz die de dinsdag voor kerst in deze krant stond. Minder dan de helft van de ongeveer honderd deelnemers wist het juiste antwoord (of gokte goed): 46 vaten.

Nog lastiger was de vraag waar de overleden barkeeper Goemel níet had gewerkt. Velen dachten aan Down Town, maar in de voormalige discotheek in Wehl was Goemel - geboren Wehlenaar immers - zijn carrière als kastelein juist begonnen. Het juiste antwoord was De Kartouwe. Wat niet wil zeggen dat Goemel deze Doetinchemse kroeg niet bezocht. Hij kwam er geregeld, maar dan als bezoeker.

Alles goed?

Op één vraag waren twee goede antwoorden mogelijk: hoe vaak had de hond van Gelderlander-verslaggever Rick Aalbers in 2019 in de krant had gestaan mét foto. Twee keer was goed. Maar omdat de hond ook in de quiz zelf op de foto stond, is 'drie keer’ ook goed gerekend.

De quiz was overigens lastig, want niemand had alle 50 antwoorden goed. Een zevental haalde de beste score: 47. Zij - en nog negen van de beste inzenders - worden uitgenodigd om zondag 5 januari 2020 de finale te spelen in de Gruitpoort in Doetinchem (aanvang 14.00 uur).

De finalisten

De zeven die 47 antwoorden goed hadden zijn: tweevoudig winnares Ine Hofs (Heelweg), Fons Pelgrim, Huub Veenes (beiden uit Doetinchem), Doortje Piek (Winterswijk), Ben Hooglugt (Lichtenvoorde), Bertus Harkink (Hengelo) en Henk Hengeveld (Ulft).

De antwoorden

Vraag 1. Villa ’t Veldhoen in Doetinchem is verkocht. Voor hoeveel euro stond het huis te koop?

1. 750.000

2. 1.000.000

3. 1.250.000

Vraag 2. Teun (7) en Daan (5) zijn superhelden. Ze hebben hun oma in ’s-Heerenberg het leven gered door 112 te bellen toen ze onwel werd. Hoe heet oma?

a. Marie

b. Ans

c. José

Vraag 3. Hoeveel vaten bier gingen er doorheen voor, tijdens en na de derby tussen RKZVC en Longa’30?

a. 46

b. 20

c. 32

Vraag 4. Hoe vaak stond de hond van Gelderlander-verslaggever Rick Aalbers in 2019 in de krant?

a. 1 keer

b. 2 keer

c. 3 keer

Vraag 5. De Brekr werd gepresenteerd. Waar is deze elektrische brommer ontwikkeld?

a. Bij de DRU in Ulft

b. Op de Kruisberg in Doetinchem

c. Bij Kramp in Varsseveld

Vraag 6. George Büttner overleed op 87-jarige leeftijd. Waar werkte de opa van Alexander vroeger?

a. Misset

b. GTW

c. Beccon

Vraag 7. Twee afdelingen van ziekenhuis SKB in Winterswijk dreigen in 2025 naar Doetinchem te worden overgeheveld. Welke?

a. IC en spoedeisende hulp

b. IC en verloskunde

c. Verloskunde en kinderafdeling

Vraag 8. Tante Rikie neemt na komend jaar afscheid als festivaldirectrice van de Zwarte Cross. Welk jaar debuteerde ze?

a. 1996

b. 1997

c. 1999

Vraag 9. Gé Duitshof schreef een boek over 400 jaar kroeglopen. Van welk zalencentrum was hij eigenaar?

a. Concordia

b. Radstake

c. De Ploeg

Vraag 10. Derk Jan Eppink zit namens Forum voor Democratie in het Europees parlement. Uit welk Achterhoeks dorp komt hij?

a. Aalten

b. Halle

c. Steenderen

Vraag 11. Wie was directeur van ziekenhuis SKB voor 2014?

a. Bert Kleinlugtenbeld

b. Henri Janssen

c. Jan Bart Wilschut

Vraag 12. Welk restaurant in Doetinchem kreeg een Bib Gourmand?

a. Raedthuys

b. Lev

c. Entree 1863

Vraag 13. 65 Jaar De Graafschap is de titel van het jubileumboek over de voetbalclub. Hoe heette het boek dat in 2004 uitkwam over de club?

a. 50 Jaar De Graafschap

b. Tussen toen en nu

c. Superboeren in het Goud

Vraag 14: Burgemeester Anton Stapelkamp maakte kennis met inwoners van Aalten. Hoe deed hij dat?

a. Hij sliep elke avond bij iemand

b. Hij at wekelijks bij iemand mee

c. Hij ging elke zondag met iemand naar de kerk

Vraag 15. Wie verzorgde de Komrijlezing in Winterswijk?

a. Hans Keuper

b. Gerrit Komrij

c. Mart Smeets

Vraag 16. Wat maakt de Montferland-asperge zo speciaal?

a. Ze zijn witter

b. Ze zijn dikker

c. Ze zijn zoeter

Vraag 17. De Achterhoekse egelopvang Karuna zat in de zomer overvol. Waarvan waren de egels slachtoffer?

a. Rattengif

b. Eten van insecten met een virus

c. Grasmaaiers

Vraag 18. De Iesselschotters uit Steenderen dansten in één van de Verenigde Arabische Emiraten. Welke?

a. Abu Dhabi

b. Dubai

c. Sharjah

Vraag 19. Het Doetinchemse SVDW speelde de laatste wedstrijd in de clubhistorie. Wie was de tegenstander?

a. AZSV 10

b. Keijenburgse Boys 5

c. FC Trias 6

Vraag 20. Nooit meer ‘ff naar Kwai’. Waar had Kwai Mui Vreeman-Man 44 jaar lang een Chinees restaurant?

a. Varsseveld

b. Groenlo

c. ‘s-Heerenberg

Vraag 21. In Groenlo werd een café twee dagen voor het carnaval gesloten op last van de burgemeester. Welk café?

a. De Boemel

b. De Snuffel

c. Malle Babbel

Vraag 22. In juli werd een Winterswijker begraven die enkele jaren had gewoond in...

a. Een boot op het Hilgelo

b. Een ondergronds hol bij de grens in Ratum

c. Een auto

Vraag 23. Hoeveel matrassen werden in ’s-Heerenberg gevonden in een huis waar arbeidsmigranten woonden?

a. 15

b. 22

c. 29

Vraag 24. Welke schrijver en dichter met Groenlose roots maakte een muurgedicht voor het stadje?

a. Bert Wagendorp

b. Jan Cremer

c. Marcel Rözer

Vraag 25. Welke twee dorpen hielp Doetinchem na de Watersnoodramp in 1953?

a. Middelharnis en Sommelsdijk

b. Oude Tonge en Nieuwe Tonge

c. Nieuwe Tonge en Middelharnis

Vraag 26. Hoe heet de directeur van Laborijn die zich na het vernietigende rapport over de sociale dienst niet meer liet zien?

a. Betty Talstra

b. Jorik Huizinga

c. Peter van der Wardt

Vraag 27. Hoe heet de manege in Wehl waar een Polenhotel dreigde te komen?

a. Olde Beth

b. ’t Meerenbroek

c. Broeklanden

Vraag 28. Wat is de naam van de nieuwe school die gebouwd wordt op de Paasberg in Silvolde?

a. Almende

b. De Paasberg

c. Er moet nog een naam worden bedacht

Vraag 29. Wie werd in Amphion onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau?

a. Jeffrey Herlings

b. Klaas-Jan Huntelaar

c. Epke Zonderland

Vraag 30. Wie slingerde de discussie in Doetinchem aan over openstellen van winkels op zondag?

a. Gabi Hunter

b. Robbie Welling

c. Niek Mares

Vraag 31. Voetballer Bart Straalman speelde de afgelopen maanden in Noorwegen. Voor welke club?

a. Brann Bergen

b. Molde

c. Sarpsborg 08 FF

Vraag 32. In welke kroeg stond de overleden Doetinchemse barkeeper Goemel niet achter de bar?

a. Kartouwe

b. Trinity Café

c. Down Town

Vraag 33. In Groenlo vragen bewoners om bijzondere huisvesting. Waar willen ze wonen?

a. In woonwagens

b. In tiny houses

c. Ondergronds

Vraag 34. Welke molen in Braamt krijgt een bijdrage van 3 ton van de provincie voor een restauratie?

a. Wissinks Möl

b. Düffels Möl

c. Koenders Möl

Vraag 35. Wat raakt Lichtenvoorde na 173 jaar kwijt?

a. De productie van leer bij voorheen Hulshof

b. De fabricage van droge worst bij Zwanenberg

c. Het gemeentehuis

Vraag 36. Waarvoor sloegen 2 overvallers bij een afhaalchinees in Doetinchem op de vlucht?

a. Een hakbijl

b. Een Samoeraizwaard

c. Een babi pangangmes

Vraag 37. Het DRU Industriepark in Ulft vierde dit jaar een jubileum. Hoeveel jaar bestaat het park?

a. 5

b. 10

c. 12,5

Vraag 38. Welke kermis moest het stellen zonder botsautootjes?

a. Baak

b. Terborg

c. Silvolde

Vraag 39. Wat kreeg Maxima uit handen van Erica Olthof bij haar bezoek aan Toldijk?

a. Een brief

b. Taart

c. Zonnebloemen

Vraag 40. Schaatser en skeeleraar Casper de Gier uit Laag-Keppel won in 2019 een nationale titel. Welke?

a. NK marathon natuurijs

b. NK puntenkoers skeelers

c. NK marathon kunstijs

Vraag 41. De oprichter van vrijetijdsmarkt Obelink overleed dit jaar. Wat is zijn voornaam?

a. Piet

b. Henk

c. Jan

Vraag 42. De waterpoloërs van Livo uit Lichtenvoorde moeten ver reizen. Hoeveel kilometers maken ze totaal voor uitwedstrijden?

a. 3698

b. 3234

c. 2566

Vraag 43. Don Ruesink was een van de eerst geborenen in 2019. Hoeveel minuten na middernacht kwam de Dinxperloër ter wereld?

a. 4

b. 10

c. 16

Vraag 44. De Gregoriuskerk in Bredevoort krijgt misschien een nieuwe bestemming. Welke?

a. Boekenkerk

b. Saunakerk

c. Bedrijfsverzamelgebouw

Vraag 45. Welke weg in Doetinchem is dit jaar niet opengebroken?

a. Liemerseweg

b. Terborgseweg

c. Hofstraat

Vraag 46. Wat wordt de naam van het nieuwe gezondheidscentrum in Hengelo?

a. De Eik

b. De Beuk

c. De Kastanje

Vraag 47. Bij Antonia in Terborg wordt een nieuwe vleugel gebouwd. Voor welke instelling?

a. Azora

b. Klimmendaal

c. Sensire

Vraag 48. Waar was het eerste boerenprotest in de Achterhoek tegen de stikstofmaatregelen?

a. In het Woold

b. Voor De Gelderlander

c. In Mariënvelde

Vraag 49. Welke verenigingen zijn opgegaan in fusieclub FC Montferland?

a. Zeddam en Sint Joris

b. MvR, VVL en Stokkum

c. ’t Peeske, Zeddam en Kilder

Vraag 50. Hans Martijn Ostendorp, directeur van De Graafschap, is een gelovig mens. Naar welke kerk gaat hij?