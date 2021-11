Bekneld in busje na eenzijdig ongeluk op N330 bij Halle

Leerlingen OBS De Marke in Neede duiken met project in creatieve processen

NEEDE - Wat verbindt een fietsenmaker met een theaterdocente? Of bruggentechniek met zingen of papier maché? Het kwam allemaal voorbij op OBS de Marke in Neede. Vier weken lang werd daar in projectvorm gewerkt aan de toekomst.

21 november