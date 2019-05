Bekroonde muziekvideo van Needse regisseuse nu te zien

NEEDE - Do not sing to me, my beauty. Zo heet de bekroonde muziekvideo van Marieta Landkroon uit Neede. Woensdagmorgen vanaf 10 uur is de film voor iedereen te zien bij de online-release op YouTube, Vimeo en Facebook.

De muziekvideo Do not sing to me, my beauty is het regiedebuut van regisseur Marieta Landkroon uit Neede. Thomas Beijer verzorgde het arrangement van de muziek en Laetitia Gerards zong het lied, van de befaamde Russische componist Serge Rachmaninoff, in. Voor de realisatie van de muziekvideo werd gefilmd aan de oostkust van Schotland en in de onderwaterstudio in Halfweg.

Volledig scherm Noordijk 20181001 Marieta Landkroon regiseuse debuut met korte film editie:Achterhoek Foto Reinier van Willigen © Reinier van Willigen

Na een succesvolle filmfestival-tour hopen de makers van de muziekvideo met de online release een breed publiek te bereiken en de belangstelling voor klassieke muziek te vergroten. Landkroon: „We hebben lang uit gekeken naar de online release van de muziekvideo. De opzet van de muziekvideo, waarin film en muziek elkaar versterken, maakt het luisteren naar klassieke muziek laagdrempelig. Na de goede reacties en mooie prijzen tijdens de filmfestivals is het nu tijd om met de muziekvideo een breed publiek te bereiken.”

Filmfestivals

Volledig scherm Do not sing to me, my beauty. Filmdebuut Marieta Landkroon uit Noordijk/Amsterdam © JaJa Film Productions

Do not sing to me, my beauty ging in september 2018 in première tijdens het gerenommeerde festival Klassiek op het Amstelveld in Amsterdam en werd sindsdien geselecteerd voor 9 filmfestivals waaronder het Hollywood Women’s Film Festival 2019. De muziekvideo zet daarmee de succesreeks in Amerika voort na eerdere selecties voor festivals in Los Angeles, Palm Springs en Nederland (Colorado).

Volledig scherm Do not sing for me my beauty: opname in Schotland Marieta Landkroon © Roeland Bentvelzen

De muziekvideo won de prijs voor beste muziekvideo tijdens The Monthly Film Festival en een bronzen award voor beste cinematografie én een ‘honorable mention’ voor beste regie tijdens het Queen Palm International Film Festival.

Het Hollywood Women’s Film Festival, dat van 12 tot en met 19 juni 2019 plaatsvindt, heeft als doel om een platform te bieden aan vrouwelijke filmmakers van over de hele wereld en om meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen in de filmindustrie. De vertoning van Do not sing to me, my beauty vindt plaats in de historische Raleigh Studios die al sinds 1915 de thuisbasis is voor vele filmiconen en Academy Award winnaars.