Belgische boomexpert bepleit behoud knotlinde Hengelo: ‘Kost 250 jaar om deze boom te vervangen’

,,Ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat deze boom nog perfect is, maar als ik de foto’s zo zie zeg ik dat het zonde is als de knotlinde gekapt zou worden’’, zegt Peeters, die onder meer als lector boomverzorging en boombeheer verbonden is aan twee Belgische hogescholen.



Volgens hem moet de vraag hoe een dergelijke boom behouden kan blijven het uitgangspunt zijn. ,,Voor zo’n oude boom van 250 jaar oud, duurt het nog eens 250 jaar voor deze volledig vervangen is. Het is een foute reactie om deze boom te willen kappen.”



Bronckhorst kwam in december met het voornemen naar buiten om de door interne rot instabiel geworden boom te willen kappen. De kapaanvraag leidde tot protest van onder meer van Bomenbelang Bronckhorst. Daarop is een onafhankelijk boomdeskundige ingeschakeld, die moet beoordelen of kappen écht nodig is of dat de monumentale boom toch kan blijven staan.