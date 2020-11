Belhamels in Beltrum komen met Buut-TV: programma vervangt carnavalsfeest

Maandenlang is hard gewerkt aan een alternatief: een avondje thuis voor de buis met Buut-TV. Een uitgebreide gids met het programma van een twee uur durende livestream via internet is inmiddels huis aan huis bezorgd in Beltrum.



Maar ook belangstellenden van buiten zijn van harte uitgenodigd om komende zaterdag mee te genieten van het streaming alternatief voor de buutavonden. ,,Voor zover we weten, zijn we de enige carnavalsvereniging in de regio die dit doet”, zegt Marcel Baks van de Buutcommissie. ,,We denken dat we Beltrum en omstreken zo iets heel moois aanbieden.”