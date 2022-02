Belt er iemand aan de voordeur: ‘Er slaan vlammen uit je schoorsteenpijp!’

Go Ahead Eag­les-aanvoerder wil basis­school­kin­de­ren aan het lezen krijgen: ‘Voetbal­lers zijn óók bezig met lezen’

Voetballer Bas Kuipers, aanvoerder van Go Ahead Eagles, gaat zich inzetten om basisschoolkinderen in Zutphen en Lochem aan het lezen te krijgen. Via filmpjes en quizjes komt hij virtueel het klaslokaal binnen. ,,Ik vind het heel belangrijk dat kinderen beseffen dat er heel veel leuke verhalen zijn.”

