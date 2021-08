Beltrum moet oud-caféhouder André (64) laten gaan en zegt dank met bloemen

BELTRUM - Oud-caféhouder André Dute is overleden. En wordt gemist. In ‘zijn’ Café Dute is een herdenkingshoekje ingericht. En wagenbouwgroep De Toekomst heeft een portret in bloemen uitgevoerd.

Het is druk op het terras van Café Dute in hartje Beltrum. Honderden deelnemers aan zowel de 40- als de 60-kilometerroute van de Eibergse Fietsdagen bezorgen deze woensdag Beltrum een toeristische ambiance. De fietsers en overige gasten zijn bij aankomst allemaal een fors portret in dahlia's gepasseerd. ‘André bedankt!’ luidt de eveneens in bloemen uitgevoerde tekst bij de beeltenis.

Het portret is een actie van wagenbouwgroep De Toekomst. Beltrum wacht in aanloop naar Festunique op 5, 6 en 7 september in spanning de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge af. Maar of de corsowagens voor Festunique nu wel of niet worden uitgevoerd, André Dute verdient tussendoor een fleurig eerbetoon. „Hoeveel duizenden halve liters en hapjes we hier niet hebben genoten”, vat een vertegenwoordiger van De Toekomst samen. „André en Francis stonden altijd voor ons klaar. We wilden spontaan wat terugdoen voor André en diens familie. Ik denk dat andere wagenbouwgroepen dit ook zo voelen. Wij waren niet de enige groep die hier altijd vergaderde en evalueerde.”

Opvolgers

André Dute en echtgenote Francis droegen afgelopen winter hun café over aan opvolgers Annet te Brake en Jochem Kolkman. Zelf waren zij in 1978 officieel in de voetsporen van Jo en Fien Dute getreden, André's ouders, die de zaak in 1950 waren begonnen. Op oudejaarsdag trokken André en Francis de deur voor het laatst achter zich dicht om hun opvolgers per 1 januari officieel te kunnen laten starten. Eerder in december hadden de Dutes al de sleutel van hun nieuwe woning gekregen.

Alsof een café overdragen in coronatijd je al niet genoeg laat stilstaan bij gezondheid. Bij André werd kanker geconstateerd. Afgelopen week werden acute hartproblemen de Beltrumer fataal. André Dute overleed vrijdagavond in het ziekenhuis, 64 jaar oud.

Volledig scherm In het inmiddels aangepaste café-interieur is André's stamtafel even terug, als kern van een herdenkingshoek. © Peter Zandee

HerInneringshoek

Café Dute, zoals het café na de overname is blijven heten, is André's stamtafel terug. Tafel en stoelen vormen het hart van een herinneringshoek voor de oud-cafébaas. Sinds zondag is deze hier ingericht. Op en rond de tafel tal van objecten met een link naar het dorpscafé, waar André en Francis 42 jaar gastvrijheid een gezicht gaven. Zoals een nummerbord, DU-TE-56, verwijzend naar André's geboortejaar. Ook tussen de drukte op het terras door, druppelen bezoekers even naar binnen. Om vooral stil te staan. De afgelopen dagen hebben velen er al een persoonlijke boodschap in een herinneringsboek geschreven. Deze donderdag is het de plek waar de familie zal worden gecondoleerd.

De herinneringshoek in Café Dute is donderdag van 12.00 tot 16.00 uur voor het laatst te bezoeken.