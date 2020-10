Beltrums klompenbedrijf zoekt het, zeker nu, ook in de pantoffels en houten tulpjes

Wie zijn toch die negen verzets­strij­ders en militairen op het oorlogsmo­nu­ment in Warnsveld?

11 oktober Negen Warnsvelders, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Hun namen prijken sinds de oorlog op het oorlogsmonument in Warnsveld. Elk jaar tijdens de herdenking worden de namen opgenoemd, maar wie zijn zij eigenlijk? Wie zijn die Warnsvelders die hun leven gaven voor vrijheid? Nabestaanden weten het, vele Warnsvelders niet. Dit weekend komt daar verandering in. De verhalen van het negental zijn opgeschreven. Het boek ‘Dat offer is groot geweest’ ligt vanaf zondag in de regionale boekwinkels.