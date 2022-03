Beltrumse Sabine (14) koopt een koe van de overburen: roodbonte Ellie is nu haar grootste vriendin

Hardloop­trai­ner Bert Vogel uit Eibergen: ‘Het geeft niks als het een keer wat minder gaat’

EIBERGEN Op 22 mei wordt in Eibergen voor de 22e keer de Eiberrun gehouden. Ervaren lopers bereiden zich voor in de hardloopclinic van Bert Vogel. Maar die is ook geschikt voor mensen die nog nooit een hardloopschoen hebben aangehad.

20 maart