Beltrumse survivalrun als Achterhoekse Elfstedentocht

Rode armbandje

Op de lange afstandsrun ploeteren de deelnemers over het 22 kilometer parcours en werken 61 hindernissen af. Wie alles volbrengt, mag zijn rode armbandje mee naar huis nemen. Survivalsport is niet het exclusieve domein meer van stoere mannen. Vrouwen en kinderen domineren tegenwoordig de survivalrunsport. Zo telt de jeugdafdeling van SSB 80 leden! De jongste leden van 8 tot 9 jaar lopen het parcours onder begeleiding van een volwassene. Jeugd vanaf tien jaar loopt zelfstandig de afstand van zes kilometer. De jeugd heeft een speciaal parcours.

Ook voor het publiek is een bezoek aan Beltrum de moeite waard. Survivalrunatleten die door blubberige weilanden en sloten rennen, kajakken over de Slinge, catcrawlen over het water bij de Zeggelaarsbrug, het is een prachtig schouwspel. In het dorp is muziek en valt te eten en drinken. Onderweg zorgen houtvuurtjes, aanmoedigingen van supporters en hulp van honderden vrijwilligers voor een sfeervol geheel.