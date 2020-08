Beltrumse Survivalrun in januari afgelast: ‘Veiligheid staat voorop’

Het coronavirus zet begin volgend jaar wel een streep door de ‘Strijd tegen de Elementen’. Volgens de Stichting Survivalrun Beltrum is het gezien de actuele ontwikkelingen rondom Covid-19 en de maatregelen die daarbij horen, niet mogelijk om een evenement zoals de survivalrun in Beltrum te organiseren.

Veiligheid staat voorop

‘De veiligheid en gezondheid van iedereen die bij de survivalrun in Beltrum is betrokken is, staat voorop’, aldus het bestuur. De wedstrijd wordt een jaar doorgeschoven naar 9 januari 2022.