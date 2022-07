Ben (73) wist niks van mega-wiethok in zijn schuur: na vier jaar volgt dan eindelijk vrijspraak

Na vier ellendige jaren is de 73-jarige Ben uit Hummelo vrijgesproken door het gerechtshof. Hij is opgelucht. ,,Zie je wel: wij hadden écht niets met al die wiet te maken.”



Ben verhuurde in 2018 zijn loods. De huurder zou die gebruiken voor het repareren van auto’s of voor chaletbouw. Maar begin december 2018 viel de politie er met getrokken pistolen binnen. In plaats van oude auto’s stond er achtergebleven rotzooi van een reeds ontmantelde wietplantage.



De bende daarachter bleek gevlogen. Er hadden meer dan 1630 planten gestaan die zeker 370.000 euro hadden opgebracht, zo berekende de politie.



,,Ik wist er niets van”, zei Ben tegen de rechters in Zutphen, vorig jaar augustus. Om te voorkomen dat de loods gebruikt zou worden voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, had hij juist een makelaar ingeschakeld. Want hij had al eens eerder met een wietplantage te maken gehad.