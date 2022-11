Ben ik nou helemaal gek geworden of zijn ze dat bij de provincie Gelderland? Weer gedoe op Hamelandroute!

columnBen ik nou helemaal gek geworden of zijn ze dat bij de provincie Gelderland? Maandenlang was-ie afgesloten afgelopen zomer: de Hamelandroute tussen de N18 in Lichtenvoorde en de Duitse grens bij Bocholt. En wat gebeurt er amper een paar maanden na de oplevering? Er staan weer graafmachines en de nieuwe weg is deels weer dicht.