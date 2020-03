Ben jij mantelzorger in de Achterhoek?

Ruiten krabben en muts op: koudste nacht in ruim een jaar

10:35 HUPSEL - In Hupsel in de Achterhoek heeft het KNMI in de nacht van zondag op maandag -6,6 graden gemeten. Daarmee was het de koudste nacht in Nederland meer dan een jaar tijd, meldt Weeronline op basis van gegevens van het weerinstituut.