B&B in een yurt in Geesteren (GLD): origineel en stil

Vanaf de Huiskesdijk kun je hem al zien staan: een ronde, blauw-witte tent. Midden in een weiland. Een soort minicircustent. Vanaf april dit jaar is deze yurt bij Het Land van Kempers te boeken als bed and breakfast, maar als ook als vergaderlocatie of om een workshop of teamuitje te geven.



„Het is een inspirerende plek”, vindt eigenaresse Natasja Kardos. „Bovendien zit er meer ruimte in dan je denkt, kijk maar.” Ze bukt een beetje en opent het oranje, houten deurtje van de yurt.