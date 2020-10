Bende berooft boeren van peperdure gps-systemen en duizenden euro’s aan gereedschap

Bij het andere bedrijf is ál het elektrische gereedschap meegenomen in de nacht van maandag op dinsdag. ,,Je moet dan denken aan boormachines en vergelijkbare apparaten”, zegt wijkagent Willem Saris. ,,De schade loopt hier in de duizenden euro’s.”



Omdat de bedrijven redelijk dicht bij elkaar liggen en de twee diefstallen in één nacht waren, denkt de politie dat dezelfde dadergroep dit heeft gedaan. Er is dinsdag sporenonderzoek gedaan bij beide bedrijven om hier mogelijke aanwijzingen voor te vinden.



Diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen is al langer een groot probleem. De voornamelijk Oost-Europese bendes hebben in Nederland al voor miljoenen euro’s aan apparatuur gestolen. Sinds april vorig jaar zijn er liefst meer dan 200 aangiften van gps-diefstallen gedaan. In Oost-Nederland is sinds kort een speciaal politieteam actief dat achter de gps-bendes aan jaagt en informatie verzamelt over hun activiteiten en samenstelling.