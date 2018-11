Benefietconcert voor ‘mensen met rotjaar’

AALTEN - Vuurkorven, bands, kraampjes en kinderactiviteiten: radiozender Aladna FM houdt zaterdag in het kader van de Hulpweek 2018 een benefietfestival bij SETZ Huiskamer in Aalten.

Dolf Setz, eigenaar van café en zalencentrum SETZ, biedt zijn bedrijf aan, radio-dj Gerard Kolenbrander zorgt voor een mooie line-up en Marco van Lochem, ook van Aladna FM, onderhoudt de contacten met Stichting GUV Goede Doelen Fonds. Zo komen ze samen tot het Benefiet Festival op 1 december in Aalten.

Vorige editie een succes

Quote Hulp in de vorm van activitei­ten aanbieden is een mooie manier om een steentje bij te dragen. Marco van Lochem, Radio-DJ Met het concert wordt geld opgehaald voor de stichting die zich richt zich op humanitaire activiteiten en evenementen in Gelderland. De opbrengst wordt meegenomen in de AFM Kinderhulpweek, die Aladna FM later in december houdt.



Vorig jaar haalde de radiozender tijdens de tweede editie van de Kinderhulpweek maar liefst 52.814 euro op. ,,Er zijn een hoop Aaltense kinderen blij gemaakt met schoolspullen als laptops en fietsen”, zegt Van Lochem.

Mensen met een rotjaar gesteund

Dit keer richt de radiozender zich met het GUV Goede Doelen Fonds niet alleen op kinderen in de regio die het moeilijk of zwaar hebben. ,,Er zijn genoeg mensen bij ons in de buurt die gewoon plat gezegd een rotjaar achter de rug hebben”, aldus Van Lochem. ,,Om financiële of familiaire redenen. Ook eenzame ouderen vallen binnen de doelgroep. Hulp in de vorm van activiteiten aanbieden is een mooie manier om een steentje bij te dragen.’’

Het Benefiet Festival is nieuw. Een idee voor een dergelijk evenement was er vorig jaar al, maar toen was er te weinig tijd en mankracht. Omdat Kolenbrander sinds maart twee radioprogramma’s presenteert, werd aan hem gevraagd mee te denken. Elke zondag vanaf 17.00 uur maakt hij het programma Past To Present, waarin hij niet alleen classics draait, maar ook bands en artiesten uitnodigt.

Plaatselijke artiesten doen mee

,,Inmiddels ken ik een hoop muzikanten die ik ook heb weten te strikken”, vertelt hij. Zo treden onder andere Hank the Knife & the Silver Caddilacs, John The Revelator, Purple~D en ShadowHead belangeloos op. ,,Er zullen ook een aantal Nederlandse en Duitse bedrijven aanwezig zijn om workshops te geven”, voegt Kolenbrander toe.

Aan de jongste generatie is ook gedacht, want tussen 15.00 en 18.00 uur worden er van allerlei kinderactiviteiten gehouden. ,,Zoals een workshop cartoons tekenen of muziek. Ook zijn er suikerspinnen en popcorn.”