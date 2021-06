BeNeLux/Duitse-dansprijs voor duo Serah Tesselhof en Lisa de Zeeuw uit Borculo

Kinderen spelen met modder in Neede, speeltuin De Berg ontwaakt uit corona­slaap

27 juni NEEDE – Dolle pret in speeltuin Trefpunt De Berg in Neede. Tientallen kinderen rennen met een besmeurd lijf over het terrein. Ze spelen met water en modder. In de speeltuin aan de Bergstraat wordt een modderfestijn gehouden.