Bengevoord: ‘Buikpijn van stille straten in Winterswijk’

Dat zegt Bengevoord in de tweede aflevering van het Achterhoeks coronajournaal van Frans Miggelbrink. ,,Het is even wennen om veel thuis te zitten. Ik zie dat het niet zo druk is en dat is een groot compliment aan onze inwoners, die zich over het algemeen aan de regels houden. En dat is goed.”



Verder komt in deze aflevering Ernst van Drumpt aan het woord, die vastzit in Suriname, en praat Miggelbrink met quizmaker Martin Waser. Muziek is er van Michiel Geurtzen.