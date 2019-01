Benjamin is beste beatboxtalent bij strijd in de kerk

VideoDOETINCHEM - Solobeatboxer Benjamin Cehic alias Benja uit Middelburg heeft zaterdagavond de eerste editie van The Art of Beat Box Battle gewonnen. De grootste talenten uit Nederland, Duitsland en België stapten in de ring in Het Nieuwe Dijkhuis te Doetinchem, waar de kerkzaal was omgetoverd tot boksarena.

Benja, die met zijn eerste prijs een microfoon won, versloeg tijdens de finale niet alleen de Arnhemse Kohai, maar nog zeven anderen. Een groepje dat weer overbleef na de voorrondes die in de middag al waren gestart.

Beperkte scene

In totaal waren er 21 beatboxers naar de Achterhoek gekomen, waaronder mede-organisator en vicewereldkampioen Bart Voogt uit Hengelo, beter bekend als B-Art. ,,Het is een beperkte scene, het beatboxen, in Nederland niet heel groot”, weet hij. Vandaar dat organisator Gerco Mons, blij verrast was dat er die middag Groningers hadden gebeld. ,,Of er nog kaarten waren voor de battle. Het is leuk dat je, door zoiets te organiseren, mensen vanuit alle uithoeken naar Doetinchem haalt.”

Ook heel bijzonder was de locatie: de kerk Het Nieuwe Dijkhuis, dat als rijksmonument ‘Predik het Evangelie’ te boek staat. ,,Ik heb veel publiek horen zeggen ‘zitten we hier wel goed’? toen ze binnenliepen”, zegt Mons met een grijns. ,,Dat de beatboxers als beesten in de ring staan, vind ik leuk. We zijn een christelijke organisatie, maar het mag soms best spannend zijn. Alleen een metalband of een house-dj, zul je hier niet op de agenda zien staan.”

Hard

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink Dat het hard gaat, is onbetwist. De beats knallen door de zaal heen, die de beatboxers enkel weten te maken met de mond via een microfoon. Als je niet beter zou weten, lijkt het net alsof er iemand op een versterkt drumstel speelt. Sommige beatboxers zingen tussen de beats door, waardoor het klinkt als een a capella nummer: zang én instrument door één persoon.



Een sirene, trompet of tijdbom nadoen, is ook geen probleem, zo laat Hurricane horen die tussen de rondes door een showtje weggeeft. Hij is voormalig Nederlands kampioen en jurylid, evenals Jarno. De Nederlanders worden versterkt door Footbox G. ,,Een jong Vlaams talent”, zegt Voogt. Tussen elke battle door klinkt vol enthousiasme vanuit hen én het publiek: ‘Drie, twee, één: beatbox!’

Loopstations

Naast het beste solowerk, werd er ook twee tegen twee in zogeheten tag teams gestreden. En met loopstations. ,,Dat is een opname-apparaat waar je vijf geluiden mee op kan nemen, die je live over elkaar heen kan mixen”, legt Voogt uit. ,,Zo kun je dus eigenlijk een hele track laten horen.” Voxel verslaat Benja, waarna ze samen als duo in de ring het tweetal Brosephs inmaken.