Bennie Jolink-fan? Kijk hier als eerst de korte documentaire over zijn wederopstanding

De docu is exclusief bij de Stentor, Tubantia en Gelderlander als eerst te zien. Het gaat over de wederopstanding van Bernard Jolink: Post Normaal.

In de docu speelt Jolink met een band enkele liedjes van zijn soloplaat. Verder vertelt hij over de afgelopen vier jaar. Over zijn enorme terugval na het afscheidsoptreden van Normaal in GelreDome. Jolink tobde met zijn gezondheid, kon nauwelijks nog lopen. Een in 2016 op de markt gebracht medicijn redde hem.