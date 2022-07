Bennie Jolink oogst bijval én zware kritiek met oproep aan boeren zich niet te laten opstoken ‘door een oproerkraaiende Brabander’

Er klinkt bijval en kritiek op zowel zijn eigen pagina als op het nieuwsbericht op de site van de Stentor.



Onder zijn Facebook-bericht staan meer dan duizend reacties. Ook het bericht dat De Stentor maakte naar aanleiding van Jolinks uitlatingen kreeg veel respons. Ook zijn oproep om te stoppen met blokkades, zoals die deze maandag door boeren worden opgeworpen bij distributiecentra, brengt veel teweeg.



De meningen zijn net als in de stikstofdiscussie zeer verdeeld. Sommige lezers zijn het volledig met Jolinks standpunt eens. Jolink schrijft: ‘We hebben en houden nog steeds een groot stikstofprobleem, dat door ons allemaal (dus boeren én burgers, iedere stemgerechtigde dus) gedragen dient te worden’.



Hieronder een kleine bloemlezing uit alle reacties.

‘Agrarische lobby’

‘Bennie heeft natuurlijk gewoon een goed punt. Ik zou er nog een schepje bovenop willen doen’, reageert Jasper Jeune. ‘De regering heeft zich in de luren laten leggen door - jawel - de agrarische lobby (CDA, luistert u mee?). De machtigste lobby van NL. Ik begrijp hun onvrede best, maar wat er nu gebeurt is om vele redenen echt niet gepast.’

Jan Willem Kleinnagelbrink steunt Jolinks uitingen: ‘Hier heeft Jolink wel een punt. Ik begrijp die boze boeren ook, ben als niet-boer ook boos, geloof ook niet in dat CO2 gezemel. Hier wel en in andere landen minder of niet? Maar als je alles zo ontregelt loop je het risico de sympathie van de burger te verspelen en dat brengt ook niks’.

‘Iedereen die nu nog die lui van de FDF een hand boven het hoofd houdt mag van mij mee de bak in’, schrijft Marleen Verstraeten, die de boerenacties beu is. ‘Dat zijn terroristen-sympatisanten en wij zijn helemaal klaar met dat soort tuig van de richel. Sstel je eens voor dat élke groep die reden heeft boos en bang te zijn zó achterlijk zou ageren als de boeren van de FDF?’

Hans Molenaar reageert: ‘We hebben een stikstofprobleem en intensieve veehouderij is daar voor een groot deel debet aan. Het land platleggen en politici bedreigen is asociaal. In en triest’.

‘Dappere reactie want Bennie Jolink weet dat veel mensen in zijn leefgebied die niet in dank af zullen nemen. Ik ben het met hem eens’, schrijft Monique Besselink.

Volledig scherm Boerenprotest bij het distributiecentrum van Albert Hein in Zwolle. © Frans Paalman

Overloper

Maar veel reacties veroordelen het standpunt dat Jolink verwoordt. De een verwijt de Normaal-voorman partijdigheid, de ander vindt hem een ‘overloper’, die vroeger wel de boeren steunde.

‘Ik denk dat veel boeren van zichzelf al boos zijn’, aldus Mirjam Willemsen. ‘Dit dankzij nogal wat ‘oproerkraaiers’ op het Binnenhof, die niet eens boer zijn. Die hebben het al genoeg opgestookt’.

Bram Spijker: ‘Bennie maakt na zijn twijfelachtige optreden omtrent de spuitjes nog maar eens duidelijk dat hij niet aan de goede kant van het prikkeldraad staat!’

Jo de Loo spreekt zijn teleurstelling in Jolink uit: ‘Ooit was hij mijn idool. Ik heb het hem vele malen live horen zingen: ‘De boer, dat is de keal’. Trots zongen we uit volle borst met hem mee. En we juichten als hij in de microfoon riep dat ‘boerenlul’ een geuzennaam is om trots op te zijn. Maar nu laat hij zijn ware gezicht zien. Misselijke huichelachtige vent’.

Meer steun van Jolink voor de boeren had Renate Mariet verwacht: ‘Waarom komt hij niet in de media op voor de boeren, net als Hugo Borst destijds voor de zorg. Hij heeft een podium.’

Een ander reageert: ‘Bennie Jolink moet het lekker bij schilderen en muziek houden. Hij mag dan wel in een boerderij wonen maar dat maakt hem nog geen boer. Meneer had ook al wat te zeiken over vaccinatieweigeraars. Lekker belangrijk wat zijn mening is. Zijn bestaansrecht staat niet op het spel.’

Jolink krijgt van Bianca Straathof het verwijt dat hij de boer in de steek laat: ‘We hadden meer gehad aan een hart onder de riem, Bennie. Zeker van jou, als vroegere voorvechter van de boeren. Met een minister die zegt: ‘Ik kan niet anders’, een regering die enkel het beleid wil doordrukken, zonder de oplossingen vanuit de sector aan te nemen, dwing je een boer wiens droom, levenswijze en familiebedrijf kapot wordt gemaakt richting zijn trekker.En daarmee rechtvaardig ik zeker geen geweld. Ik ben een toekomstboer- wat dat ook moge zijn. Een duurzame boer. Een biodiversiteitsboer. Een diervriendelijke boer. En nu ook een actieboer’.