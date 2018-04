Bennie Jolink over rentree op podium: Zittend een paar nummers spelen

Hij treedt 10 mei op, tijdens de onthulling van het Normaal-standbeeld in Hummelo. Hoewel, optreden? ,,Dat valt mee, we spelen zittend een paar nummers. Nee, ik ren niet meer als een dolle over het podium met een gitaar’’, zegt Jolink.

Levende Normaal-leden

De nummers speelt hij met Ferdi Jolij en Willem Terhorst, de twee andere nog levende Normaal-leden. Zij staan voor het eerst sinds jaren weer samen op de planken. Zonder drummer Jan Manschot, die in 2014 overleed. ,,Dan doen we het ook zonder drummer, want als Jan niet speelt, dan niemand’’, zegt Jolink.

Het plan voor de mini-reünie ontstond op weg naar Erichem, waar kunstenares Lia Krol het Normaal-beeld ontwerpt. ,,Met Ferdi in de auto daarheen was het enorm gezellig. Spontaan kwam het idee in de oude bezetting te spelen bij de onthulling. Geweldig toch’’, zegt Jolink.

Bij een paar nummers blijft het, benadrukt de oude rocker. ,,Hie hef geliek en Ojadasawa spelen we sowieso, misschien komen daar nog één of twee nummers bij. En dan is het klaar.’’

Medicijn

Zijn plotse revival komt door een medicijn, dat de longproblemen die Jolink al zijn hele leven teisteren effectief bestrijdt. ,,Mepolizumab, een medicijn met menselijk plasma. Ik krijg sinds bijna anderhalf jaar elke vier weken een injectie en voel me nu een stuk sterker. Vroeger stond ik om half vijf op voor een pufje, en ging ik naar de wc. In die vijftien meter daarheen moest ik tussendoor even zitten. Nu slaap ik door en wandel ik elke morgen anderhalve kilometer met de hond.’’

Het medicijn is relatief nieuw en duur, vertelt Jolink. ,,Een paar duizend euro per injectie, en dat elke vier weken. En toch is het nog altijd minder dan zo'n zak vol inhalatiemiddelen die de apotheek hier elke maand bezorgde’’, zegt Jolink, terwijl hij zijn handen meer dan een halve meter uiteen strekt.

Deadline

Normaal-fans die zich verheugen op de nieuwe cd van Jolink, ook ontstaan met dank aan zijn nieuwe energie, moeten nog even wachten. Eerder zei de oud-Normaalvoorman dat die in mei zou verschijnen, maar dat wordt later. ,,Wanneer weet ik niet, een deadline leg ik mezelf niet meer op. Die tijd is geweest.’’