Bennie Jolink praat mond voorbij over nieuw groot Normaal-concert: vergunning nog niet rond

Vergunning optreden van Normaal in Lochem nog niet rond, Jolink zegt ‘sorry’

16:54 Oeps. Bennie Jolink, boegbeeld van de band Normaal, was iets te enthousiast met de aankondiging dat Normaal in 2020 tijdens Hemelvaart weer in Lochem gaat optreden. De benodigde vergunningen zijn nog niet rond.