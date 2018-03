Bennie Jolink stemt CDA: 'Want die is wel voor de crossbaan'

Jolink, fervent motorcrossliefhebber, is het daar niet mee eens. 'De motorcrossbaan in Vorden moet weer geopend worden! Het nadeel van democratie is, dat een enkeling of een heel kleine groep mensen het leven en plezier voor een grote groep kunnen bederven', schrijft hij op Facebook.



Overigens is Jolink partijvast, want vier jaar geleden ging zijn stem ook al naar het CDA. Destijds omdat Dirk-Jan Huntelaar de lijsttrekker was. 'Een geschikte kerel', liet hij toen weten over zijn dorpsgenoot.



Huntelaar ontbreekt dit keer op de lijst van het CDA.