Benninkmolen in Doetinchem viert 100-jarig bestaan; een molen moet vooral veel draaien

Ton Rietbergen kent de drie korenmolens die Doetinchem rijk is op zijn duimpje. Niet zo gek, want de 76-jarige gepensioneerde ambtenaar is liefst 45 jaar lang secretaris en penningmeester van de Stichting Doetinchemse Molens.



In 1977 werd hij namens de gemeente bestuurslid van de Walmolen, hartje binnenstad. ,,In 1978 kwam daar Aurora in Dichteren bij, weer een jaar later de Benninkmolen aan de Varsseveldseweg. Op een gegeven moment trok de gemeente als eigenaar zich terug uit het bestuur. Ik ben als privépersoon gebleven”, zegt de man die jarenlang op de Doetinchemse afdeling cultuur werkte.