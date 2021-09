Benno fotografeert bijzondere roofvogel in de Achterhoek: ‘Mijn handen trilden’

NEEDE - Er gaan maanden voorbij dat-ie zich nergens in Nederland laat zien. Maar deze week dook de bijzondere kuifcaracara pardoes op in de Achterhoek. Benno Stortelder uit Neede legde de exotische verschijning vast in het Achterveld, een klein natuurgebied bij Neede. „Met trillende handen van de spanning.”

Eigenlijk komt de kuifcaracara, een forse roofvogel, alleen voor in Zuid-Amerika. De kans dat het dier zich in de Achterhoek definitief zal vestigen, lijkt klein. De vogel die door Stortelder werd gefotografeerd is een zogenoemde ‘escape’. Vermoedelijk ontsnapt uit een particuliere volière. „Maar als het moet, kan hij hier ook in het wild overleven”, denkt Stortelder. „Het is een alleseter, pieren, muizen, aas. En bij een niet al te strenge winter, redt-ie het ook.”

Eerste foto’s bewogen

Stortelder geloofde dinsdag zijn ogen niet toen hij de roofvogel rond zag scharrelen in het veengebied. „Ik zag hem en ben als een razende naar huis gefietst om een grote lens op te halen. Toen ik terugkwam zat ie er nog. Mooi op de grond. Ik moest wel eerst even rustig worden, de eerste tien foto’s waren bewogen. Mijn handen trilden. Deze vogel zie je nooit in de natuur, dan is het wel heel spannend of je ‘m mooi kunt fotograferen.”

Kuifcaracara’s worden in Nederland alleen gezien als ze ergens zijn ontsnapt. De laatste melding dateert uit 2020, in Leeuwarden. Stortelder heeft al pogingen gedaan om te achterhalen waar de roofvogel vandaan komt, maar nog zonder succes. „Ik heb de foto’s nu overal geplaatst, misschien komt er nog een tip binnen. Hij zit er nu al een paar dagen. En voorlopig is er nog voedsel genoeg.”

Geen blijvertje

De kans dat de kuifcaracara zich blijvend zal nestelen in de Achterhoek is zeer gering. Sommige exotische soorten worden blijvertjes, zoals de halsbandparkiet die de halve randstad bevolkt inmiddels. Of zoals de flamingo’s in Zwillbrock, die nooit meer weg zijn gegaan. „De mogelijkheid dat zo’n vogel het uiteindelijk redt is heel erg klein”, verwacht vogelaar Jan Bengevoord. „Het is natuurlijk bijzonder om te zien, zo’n enorme roofvogel die op zo’n veldje rondfladdert. Het is een rariteit en dat trekt de aandacht. Maar het is geen trend.”

Voor de 65-jarige Stortelder is het wel het mooiste fotomoment in zijn leven als hobbyfotograaf. „Ik fiets altijd overal naar toe, camera mee. Ook het Achterveld is de moeite waard, er scharrelen grutto’s en wulpen. Maar dit, nee, dit heb ik nooit eerder meegemaakt.”

