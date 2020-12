Beperkte kraamvisite bij Needse kerststal

NEEDE - Kerstmis is dit jaar ook voor Maria en het kindje Jezus een eenzame aangelegenheid. De kraamvisite bij de kerststal in de Needse Heilige Caecilia-kerk blijft beperkt. Woensdag is er een herkansing.

De Needse Heilige Caeciliakerk heeft deze zaterdagmorgen, tweede kerstdag, de deuren een uur lang geopend om de kerststal te bezoeken. Het is de enige activiteit dit kerstweekend, maar zelfs dat leidt niet tot een grote opkomst. In totaal 4 mensen komen een kijkje nemen deze morgen.

Vaste bezoekers blijven thuis

„Dat is best wel jammer”, vindt voorzitter van de locatieraad Fons Kox. „Maar we hadden er wel een beetje op gerekend. „Mensen gaan steeds minder naar de kerk en de vaste bezoekers, dat is toch een beetje de grijze golf”, realiseert hij zich. „Die blijven nu thuis.”

„Ze kijken via de televisie of de tablet naar de dienst. Kopje koffie erbij, dat is makkelijk om te doen. Een deel durft wel te gaan, maar doet het niet. Een ander deel komt liever niet, omdat ze tot de risicogroep behoren, waar corona hard toeslaat. De kans dat hen wat overkomt is te groot”, beseft Kox.

Geen stoomrit, wel Maria en kindje Jezus

De familie Keuper komt deze morgen wel een kijkje nemen naar Maria en haar baby. Eigenlijk stond een rit met de stoomtrein in Haaksbergen op de planning. „Samen met opa en oma. We hadden al geboekt. Maar dat ging niet door”, zegt moeder Carolien berustend.

Carolien is katholiek en woont sinds 3 jaar in Neede. „Ze had de katholieke kerk nog hier nooit gezien. In de krant stond dat hij open was, dus hebben we gezegd: we gaan even kijken”, legt vader Onno uit. Moeder wijst dochter Fiep op de figuren in de stal. De dreumes zet lachend haar roze zonnebril weer op. Even later steekt moeder een kaarsje aan. En het gezin vervolgt zijn weg naar de supermarkt.

Woensdag ook open

Woensdagmorgen is de kerk geopend voor mensen die graag even het gebouw in willen voor een moment van bezinning. Ook dan is de kerststal nog te bezichtigen, van 09.30 tot 11. uur.