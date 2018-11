Berg papiersnippers gedumpt op kruising in centrum Winterswijk

WINTERSWIJK - Wie er een spoor van papiersnippers heeft achtergelaten op de kruising van de Tuunterstraat en de Gasthuisstraat weet de politie in Winterswijk nog niet. Dat het een man was, Nederlands sprekend en een ‘zwerverstype’ is inmiddels wel bekend, zegt wijkagent Willem Saris. ,,Wij zijn nog naar de man op zoek.’’