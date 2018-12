Berging van school in Eibergen in brand door vuurwerk

Oudejaars­bor­rel mét li­ve-mu­ziek in negen kroegen in Doetinchem

15:39 DOETINCHEM - De oudejaarsborrel op 31 december leeft als nooit tevoren in Doetinchem. Komende maandagmiddag en -avond is er in liefst negen etablissementen in de binnenstad een borrel mét live-muziek.