Bericht dat Graafschap College dicht gaat klopt niet

Doolhof Ruurlo wordt corona­proof en kan in april eindelijk weer open: ‘Onze paden worden tweemaal zo breed’

10 december RUURLO - De doolhof in Ruurlo is vanaf 1 april 2021 weer toegankelijk voor publiek. Dinsdag begint een grote operatie om de toeristische attractie coronaproof te maken én een fikse onderhoudsbeurt te geven. Een van de maatregelen is het verbreden van de wandelpaden om zo de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.