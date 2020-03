Bericht uit verpleeghuis: ‘Wij zusters zijn nu even de familie’

‘Donderdagavond 19.00 uur zit ik met zeven cliënten voor de televisie. Wat zal de minister ons te vertellen hebben? Eigenlijk weten we het al. En daar is ie dan. De mededeling dat de verpleeghuizen op slot gaan. Ik kijk om me heen en zie even verslagen gezichten. Maar al snel begint een cliënt het gesprek. ‘Het is voor ons het beste’. ‘Het is niet anders’. En ‘hoe lang moet dit dan duren?’



‘Eén cliënt slikt me net iets te vaak. Ze heeft het moeilijk bij het idee haar familie te moeten missen. Ik neem haar even mee voor een ommetje waarbij ze de tranen even de vrije loop kan laten gaan.’