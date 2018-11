Berkel onder verscherpt toezicht na massale vissterfte door ernstige vervuiling

Waterschap Rijn en IJssel houdt de komende twee jaar dieren en planten in de Berkel scherp in de gaten. Daarmee wordt gekeken of vissen, kleine waterdieren zoals slakken en mosselen en waterplanten voldoende herstellen.

Dit nadat enkele weken geleden afvalwater in de rivier terecht kwam waardoor tienduizenden vissen zijn overleden. Door dit afvalwater van de fabrieken van FrieslandCampina in Lochem en Borculo zat er te weinig zuurstof in het water.



Hoewel hengelsporters veel vis verplaatst hebben naar ‘veilige’ plekken in de Berkel, zijn naar schatting nog steeds tienduizenden vissen overleden.



Nu de persleiding is hersteld stroomt er geen afvalwater meer de rivier in en is het zuurstofgehalte in de Berkel bijna overal weer op peil. Vandaag is het waterschap begonnen met schoonmaken van het deel van de Berkel bij stuw Hoge Weide. Met een baggerboot wordt slib van de bodem opgezogen.

Volledig scherm Dode vissen die uit de Berkel zijn gevist. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Zuurstofniveau

Naar verwachting duurt deze klus zo’n twaalf dagen. Als het slib is weggehaald, komt hier ook het zuurstofniveau weer op peil. Het slib wordt naar het baggerdepot gebracht, waar ook het eerdere afvalwater is heen geleid. Wat er met dat depot gebeurt, is nog onbekend.

Ecoloog Bastiaan van Zuidam van waterschap Rijn en IJssel noemt de maatregelen om weer voldoende zuurstof in het water te krijgen van groot belang. Einde zomer 2019 is vast te stellen hoe het gaat met de visstand, zegt de ecoloog. Dan kan ook bekeken worden of het aantal waterplanten weer aan het groeien is. In het voorjaar moet al iets merkbaar zijn over de toename van het aantal kleine waterdieren.

Positief

Van Zuidam is positief over het herstel van de visstand. ,,Grote delen van de Berkel hebben niets gemerkt van deze calamiteit. Daar zit dus nog heel veel gezonde vis. We verwachten dat het herstel redelijk snel gaat’’, zegt hij.



Als het baggerwerk in de Berkel na twaalf dagen klaar is, gaat de stuw Hoge Weide weer open en kan het water weer normaal door de Berkel stromen. Het is dan vijf weken na het incident.



Rivier de Berkel ontspringt in Duitsland, stroomt door de Achterhoek en mondt bij Zutphen uit in de IJssel. Het Waterschap Rijn en IJssel beheert het Nederlandse deel van de Berkel.