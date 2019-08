Volledig scherm De tocht ging zaterdag naar de zompenloods bij Borculo. © Cees Elzenga / hetoog.nl

Hij stopt z’n pakkie shag snel weg. Jan Volkers uit Zutphen schaamt zich er voor dat hij rookt tussen zoveel sportievelingen. Maar wie de doorgewinterde watersporter er uit willen peddelen in z’n kajak, moet van goeden huize komen. De pezige atleet heeft heel wat kilometertjes gevaren sinds hij jaren geleden de kajak ontdekte en lid werd van de club in z’n woonplaats.

En laten we daar vanaf deze plek in het buitengebied van Rekken nou naar toe varen. In twee etappes, meldt Volkers. ,,Het eerste deel leggen we vandaag af en dan overnachten we bij de zompenloods in Borculo om zondag door te varen naar het eindpunt in Zutphen. Daar mondt de Berkel uit in de IJssel. We zullen ergens in de middag arriveren.”

Volkers was vorig jaar, bij de eerste editie van het Berkelfestival, ook van de partij. Hij vindt het een prachtroute. ,,De Berkel slingert door een prachtig gebied. Deze route is echt een belevenis. Pure promotie voor de streken waar hij doorheen stroomt.”

Volgens de in Vreden wonende Nederlander Mike Meuleman gaat een oude Duitse stelling al lang niet meer op. ,,Na Duitsland liep de Berkel vroeger alleen nog rechtdoor.’’ Het riviertje is door de decennia heen op veel plekken verlegd, waardoor ook aan Nederlandse zijde een unieke vaarroute ontstond.’’

Droogte

Het beginpunt van deze rally is Ellewick, een stuk terug over de grens. Meuleman: ,,Door de droogte staat het water daar te laag. We beginnen, net als vorig jaar, bij de familie Ten Brinke aan Den Borgweg. We kanoën 5 kilometer minder dan gepland.”

Theo ten Brinke, kanoverhuurder, is hier rayonhoofd. Hij pendelt tussen de Den Borgweg, de stuw bij Mallum en de sluis bij de Mallumse Molen. De gedachte achter het Berkelfestival is om in één weekend veel mensen langs de rivier samen te brengen, van de bron in de Duitse Baumberge tot de monding in de IJssel in Zutphen. Er is een gevarieerd aanbod, met cultuur, milieueducatie en sport.

De Ten Brinkes doen het hele recreatieseizoen aan promotie. ,,Kanoën op de Berkel is populair. Bijna dagelijks melden zich belangstellenden die een tocht willen maken. We zien het zelf soms niet meer omdat we er middenin wonen, maar kijk eens om je heen door welk prachtig landschap de Berkel stroomt. Vanaf het water beleef je dat landschap weer op een heel andere wijze. Mensen zijn altijd enthousiast als ze terugkeren van zo’n tocht.”

Haarlemmer Pim Luiten is voor de eerste keer van de partij. De voorzitter van kanovereniging De Trekvogels in zijn woonplaats is op uitnodiging aanwezig. Hij heeft zijn zeewaardige kajak meegenomen. Hij is wel wat gewend.

Is het niet doodsaai op de gladde waterspiegel van de Berkel?