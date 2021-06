Berkelland: ‘70 gegadigden voor proef 10 tiny houses-plaatsen in Eibergen’

Kroegbaas Gerrit na pijnlijke val bestolen van racefiets: ‘Ontzettend boos, wie doet dit nou?’

17:16 DOETINCHEM/ WEHL - De Doetinchemse kroegbaas Gerrit Geuvers, eigenaar van Wielercafé Parijs Is Nog Ver in Doetinchem, is maandagavond bestolen van zijn racefiets. De dief ging er met zijn Bianchi-fiets vandoor, vlak nadat Geuvers gevallen was op de Weemstraat in Wehl.