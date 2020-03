Berkelland bespaart miljoenen als oude N18 in Eibergen zo blijft

Met de ingebruikneming van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede heeft de oude N18 zijn functie grotendeels verloren. De weg is door Rijkswaterstaat overgedragen aan de gemeenten en die gaan hem ‘afwaarderen’, zodat het oude tracé niet meer aantrekkelijk is als alternatieve doorgaande route voor de nieuwe weg. Zo moet de maximumsnelheid omlaag.

Kost veel geld

De aanpassingen van de oude N18 kosten de gemeenten echter veel geld. In Berkelland gaat het om het tracé tussen Groenlo, door de bebouwde kom van Eibergen, richting Danspaleis, tot de gemeentegrens met Haaksbergen.

Het gedeelte tussen de gemeentegrens met Oost Gelre en bedrijventerrein De Kiefte in Eibergen is al aangepast in 2019. Dit had Berkelland afgesproken met Rijkswaterstaat en kostte de gemeente 675.000 euro.

Volledig scherm Vroeger reed het doorgaande verkeer over de oude N18 dwars door Eibergen. Aanpassing van de weg is niet strikt noodzakelijk en scheelt Berkelland miljoenen euro’s.

Tussen het bedrijf Verosol en de Vogelenzangstraat is de maximumsnelheid in 2018 op de oude N18 al verlaagd naar 50 kilometer per uur. Het weggedeelte moet echter nog aangepast worden aan deze lagere snelheid. Het plan daarvoor is op 15 oktober 2019 aan de omwonenden gepresenteerd. De aanpassing van de weg is niet verplicht. Zo zou Berkelland 700.000 euro kunnen besparen als de gemeente hier van afziet.

Scheelt 3,7 miljoen euro