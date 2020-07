Berkelland bezuinigt op aanpak van jeukrupsen: ‘Overlast hoort er bij’

Lochems ‘lunchtrom­mel­be­drijf’ Mepal gaat groots uitbreiden: ‘Er komen nieuwe banen bij’

13 juli Mepal, het Lochemse bedrijf dat bekend is geworden met de iconische kunststoffen lunchtrommels voor overblijvende scholieren, gaat in zijn 70ste bestaansjaar uitbreiden. Het productiecentrum en magazijn worden qua oppervlakte verdubbeld naar 15.000 vierkante meter. ,,We zijn zo succesvol op nieuwe markten dat we buiten ons jasje zijn gegroeid.’’