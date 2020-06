Berkelland bezuinigt: toekomst zwembaden ter discussie

Berkelland heeft op dit moment vijf zwembaden: twee overdekte baden met een sporthal, twee openluchtbaden en een natuurbad. Dat is best veel, vindt het college van B en W, dat in de perspectiefnota de toekomst van het aantal baden ter discussie stelt. ‘Het in stand houden van zwembaden is geen wettelijke taak’, aldus het CDA-VVD-GB-college.