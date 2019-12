Berkelland blij met landelijk verbod lachgas

Lachgas is in het nieuws omdat het als genotmiddel wordt gebruikt en gebruikers voor extra risico’s zorgen in het verkeer. In andere gemeenten is recent daarom een verbod op het gebruik ervan afgekondigd. Dat kan door er een artikel over op te nemen in de algemene plaatselijke verordening (APV). Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland meldt dat het in zijn gemeente niet zo ver komt.