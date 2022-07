Berkelland blijft bouwen; ook na krimpcijfers CBS: ‘Vraag naar woningen neemt niet af’

Vraag naar woningen neemt niet af

Van Gijssel: „De genoemde verwachting van het CBS is niet nieuw. We hebben te maken met een flinke vergrijzing en ontgroening. De groei die we nu zien vanuit andere gebieden, is ook vooral toe te schrijven aan senioren. Het inwonersaantal in de Achterhoek zal op de langere termijn naar verwachting weer afnemen. De afname van inwoners betekent niet dat de vraag naar woningen afneemt. We zien dat de huishoudens kleiner worden. De vraag naar woningen zal hierdoor wel ongeveer gelijk blijven. De vraag naar het type woning zal wel veranderen.”

Klimaatverandering

De wethouder wijst ook op andere ontwikkelingen, als klimaatverandering en economie. „Daarom zetten we in op adaptief programmeren. We voegen we elk jaar ongeveer evenveel woningen toe en zorgen dat we sneller kunnen schakelen als dat nodig is. Dus snel plannen toevoegen als de vraag groter is of wat minder bouwen als de vraag minder is. Dus niet meteen vol op de rem bij een krimpprognose of vol op het gas bij een groei prognose. We zouden af moeten van de focus op groei of krimp. Laten we ervoor zorgen dat we onze hoge score op leefbaarheid vasthouden, of dat dan met wat meer of minder Achterhoekers is, maakt niet uit.”