Berkelland draagt halve ton bij aan opknapbeurt dorpshuis Voor-Beltrum

De stichting Halfweg exploiteert het voormalige café voor het verenigingsleven in Voor-Beltrum en heeft voor de werkzaamheden in totaal ruim 585.000 euro nodig. Om de verbeteringen mogelijk te maken draagt de provincie Gelderland 2 ton bij. De stichting Halfweg weet zich daarnaast verzekerd van een bijdrage van het VSB-fonds. Ook is er een lening aangevraagd bij de KNHM Foundation.

Bescheiden bijdrage

Met de subsidie van 50.000 euro levert de gemeente Berkelland een relatief bescheiden bijdrage aan de werkzaamheden. „Ons aandeel is nog geen 12 procent”, zegt wethouder Betsy Wormgoor, die dat bescheiden percentage veelzeggend noemt voor de noaberschap in de buurtschap Voor-Betrum. „Er is de mensen en de stichting alles aan gelegen om het dorpshuis in stand te houden. Het is een ontmoetingsplek die enorm belangrijk is voor de gemeenschapszin in Voor-Beltrum. Vandaar dat de de stichting zelf proactief aan fondsenwerving heeft gedaan.”

Bij noodzakelijke verbeteringen aan het pand gaat het onder meer om het vervangen van enkel glas, de vernieuwing van verouderde installaties en isolatiewerkzaamheden.

Hogere bouwkosten

Het is nog niet duidelijk of het bedrag van ruim 585.000 euro voldoende is om de opknapbeurt uit te voeren. Door de prijsstijgingen in de bouwsector kunnen de kosten nog hoger uitvallen. In dat geval moet de stichting Halfweg op zoek naar extra financiering. De financiële bijdrage van de gemeente Berkelland blijft met de toegezegde 50.000 euro ongewijzigd.