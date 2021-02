Berkelland: ’Duurt zeker week voordat alle wegen sneeuwvrij zijn’

Pas donderdag komt de gemeente toe aan het strooien en sneeuwschuiven van wegen in woonwijken. Vandaag en woensdag zijn de gladheidsbestrijders nog druk bezig met het begaanbaar houden van doorgaande routes. „We hebben te maken met uitzonderlijke winterse omstandigheden”, aldus de gemeente Berkelland in een persbericht. „Sinds afgelopen weekend zijn medewerkers van de gladheidsbestrijding non-stop aan het werk om onze doorgaande wegen zo begaanbaar mogelijk te houden. Strooiwagens met sneeuwschuivers verwijderen de sneeuw van de wegen en laten zout achter om gladheid te beperken.

Sneeuwduinen

Met man en macht wordt gewerkt om wegen begaanbaar te houden in Berkelland

Berkelland heeft zeven strooi-eenheden, oftewel tractoren en vrachtwagens met sneeuwschuivers en strooiers, die in drie ploegen werken en momenteel allemaal op de weg zijn. „Daarnaast hebben we nog vijf loonbedrijven met elk twee tractoren of shovels ingehuurd. Zij helpen met het wegschuiven van sneeuwduinen, zodat onze strooiwagens er weer door kunnen. Bijkomend probleem is op dit moment dat zout bij meer dan -10 nauwelijks meer inwerkt op de sneeuwlaag. Door het geringe verkeer vanwege corona wordt het zout minder goed ingereden, waardoor het ook nog eens minder effectief is.”

Strooiroutes

Berkelland werkt met zogenaamde A-, B- en C-routes bij het strooien van de wegen. De prioriteit ligt volgens de gemeente vandaag en woensdag bij de A en B routes. Dat zijn de wegen met een ontsluitende en verbindende functie. Ook worden de fietspaden, fietstunnels en busroutes meegenomen en wegen waaraan belangrijke voorzieningen als scholen en zorgcomplexen liggen.

Sneeuwschuiver Berkelland in actie

De C-route is pas aan de beurt als de A- en B-routes zoveel mogelijk sneeuwvrij en niet meer glad zijn. Berkelland verwacht dat dit pas donderdag het geval is. Dan worden eerst grote parkeerplaatsen, marktterreinen en het terrein rond brandweerkazernes en huisartsenposten sneeuwvrij gemaakt. Vervolgens zijn de woonstraten binnen de bebouwde kom aan de beurt en daarna de overige wegen buiten de bebouwde kom.

Kan wel een week duren

„We maken nog wel een voorbehoud, want als we met de C-routes beginnen moeten de A- en B-routes helemaal schoon zijn. Met de C-routes beginnen we binnen de bebouwde kommen. Omdat de sneeuw blijft liggen en de vorst aanhoudt kan het ongeveer een week duren voordat we in Berkelland alle C-routes sneeuwvrij hebben. Als er tenminste geen nieuwe sneeuw meer valt.”

Een shovel van loonbedrijf Timmerije in actie om in Noordijk de parkeerplaats van het gelijknamige kunststoffenbedrijf sneeuwvrij te maken

Inwoners moeten dus nog even rekening houden met gladheid. Sommige wegen in het buitengebied zijn vanwege sneeuwduinen in het geheel niet begaanbaar. Zo ligt op enkele wegen rond de Needse Berg meer dan een halve meter sneeuw. Daar is geen doorkomen aan. Berkellandse loonbedrijven worden ook door particuliere bedrijven en inwoners ingehuurd om met bulldozers of shovels wegen en parkeerplaatsen sneeuwvrij te maken.