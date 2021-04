Berkelland eerst niet, later toch wel bezorgd over toekomst Gelre ziekenhuis Zutphen

Kunnen Berkellanders in de toekomst nog bij het ziekenhuis in Zutphen terecht voor zorg op de spoedeisende hulp, intensive care, bij de kraamzorg of bijvoorbeeld voor een chemokuur of bloedtransfusies? CDA en PvdA maken zich ernstig zorgen. Want na alle commotie over het SKB in Winterswijk dreigt nu het Gelre-ziekenhuis in Zutphen uitgekleed te worden.