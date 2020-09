Berkelland eist dat failliete ijzergieterij Neede beter wordt afgesloten na zoveelste brand

Bij de ijzergieterij op de Needse Berg brandde het op 20 augustus opnieuw. Het ging dit keer om een grote, uitslaande brand. Brandweerkorpsen uit de hele regio kwamen in actie. Brandweerlieden uit Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Groenlo, Haaksbergen, Goor en Rijssen bestreden met drie blusvoertuigen, vier watertankwagens en een hoogwerker het vuur.

Zwaar vervuild

De ijzergieterij biedt donderdagmorgen na de zoveelste brand een troosteloze aanblik. De brandweer hoopt op een snelle sloop.

De ijzergieterij is december 2018 failliet verklaard. De bedrijfshal staat leeg, het terrein is zwaar vervuild. Curator Vincent Jongerius kan naar aanleiding van de brand opnieuw een brief van de gemeente Berkelland verwachten, zegt burgemeester Joost van Oostrum. „We willen dat het terrein beter wordt afgesloten om incidenten in de toekomst te voorkomen.”

Dwangsom

Volledig scherm © News United / Jan Willem Klein Horstman

Doet de curator dat niet dan kan hij een last onder dwangsom of bestuursdwang tegemoet zien. „Desnoods doen we het zelf, op kosten van de eigenaar.” Want hoewel het onderzoek naar de oorzaak van de grote, uitslaande brand volgens Van Oostrum niets heeft opgeleverd, wijst alles in de richting van brandstichting. In een lege fabriekshal ontstaat meestal niet zomaar brand.

Na de grote brand van 20 augustus pleitten de brandweer en de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) daarom voor sloop van het leegstaande complex om te voorkomen dat de hulpdiensten opnieuw moeten uitrukken naar de ijzergieterij. Want het brandde al vaker in de fabriek.

Geen geld voor sloop

Van Oostrum had vorige week een gesprek met de curator over de kwestie. „Het probleem is dat het faillissement nog steeds niet is afgehandeld en er dus geen geld is voor sloop. Met een beter hek rondom het gebouw bereik je hetzelfde”, aldus de burgemeester.

Volledig scherm Ook in 2019 brandde het bij de ijzergieterij © Jelle Boesveld

Jongerius kreeg al eerder een brief van Berkelland. Hij was toen verbaasd over de dreigende taal van de gemeente. „Er hebben de laatste decennia nooit hekken om het bedrijf gestaan, terwijl het ook niet veilig was. Nu de boel failliet is, moet de curator dat wel doen? Er is geen geld, dus kan ik ook geen bedrijf opdracht geven hekken te plaatsen.”

Berkelland plaatste toen zelf maar hekken en het lijkt er op dat de gemeente nu de betere afsluiting van het terrein weer zelf moet regelen. „De kosten daarvan kunnen ze bij de boedel inbrengen en bij de afwikkeling van het faillissement wellicht vergoed krijgen. Al gaan andere schuldeisers voor”, aldus Jongerius eerder in deze krant.

